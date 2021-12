Une rencontre virtuose entre danse hip-hop et guitare classique

Depuis plus de vingt ans, le collectif Wanted Posse a marqué l'histoire de la danse hip-hop par son inventivité, ses prouesses et ses multiples projets.

Aujourd'hui, il propose une rencontre virtuose entre danse urbaine et guitare classique. Sur scène, Bruno Dias, musicien éclectique, joue ses compositions qui conjuguent classique, rock et musique latine.

Les deux danseurs s'immergent dans ses rythmes et mélodies. La danse et la musique se déploient et entament un dialogue stimulant.

Les trois artistes explorent avec gourmandise les infinies possibilités qu'offre ce métissage. De défi en défi, ils s'engagent avec une virtuosité extraordinaire et une énergie communicative.