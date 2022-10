Une première saison de gala au Majestic de Montereau

Humour, opéra, concerts et théâtre : la programmation 2022-2023 du Majestic, le nouveau site culturel de la ville de Montereau (1 300 places et 13, 5 millions d’euros HT d’investissement), s’annonce riche et éclectique.

Après les passages, en septembre, des chanteurs Bachar Mar-Khalifé et Aldebert et de l’animateur de télévision Stéphane Bern (pour son spectacle “Vous n’aurez pas le dernier mot“), les artistes vont continuer de se produire sur la scène du Majestic. L’humoriste Inès Reg, l’ex-journaliste et animateur Gérard Holtz (pour son spectacle “Vive le sport et ses petits secrets“) et Véronique Sanson sont attendus respectivement les 9, 16 et 21 octobre. Ce mois s’achèvera avec la prestation musicale originale de l’Ensemble Balthasar Neumann (30 octobre). Le 12 novembre, c’est la comédienne Laetitia Casta qui interprètera le rôle de la célèbre pianiste Clara Haskil. L’année 2022 s’achèvera notamment avec une représentation du “Barbier de Séville“ assurée par l’association Labopéra de Seine-et-Marne (3 décembre) et le one-man-show de l’humoriste D’Jal (10 décembre). En janvier, retour de la musique et de l’humour avec le concert de Sanseverino (14 janvier) et le spectacle de Paul Mirabel (27 janvier).

Julien Clerc le 2 avril

Les autres grandes dates à retenir sont l’hommage qui sera rendu au célèbre violoniste de jazz Didier Lockwood (10 février), la venue de Julien Clerc (2 avril), le concert de l’Orchestre national d’Île-de-France (sur le thème de Charlie Chaplin le 9 avril), le concert du rappeur Kery James (22 avril), le spectacle du comédien Edouard Baer (19 mai) et la visite du rappeur Youssoupha accompagné exceptionnellement de la Garde républicaine (10 juin). A noter que la finale de “Tremplin 77“, concours ouvert aux jeunes talents du département, aura lieu le 26 mai. Côté billetterie, un “Pass Majestic“ a été mis en place, afin de bénéficier de tarifs préférentiels. Ainsi, à partir de quatre spectacles différents et pour un euro supplémentaire, un abonnement à l’année est proposé. Pour les habitants de Montereau et pour ceux des communes partenaires, le tarif A passe de 25 à 22 euros, tandis que le tarif B diminue de 15 à 12 euros.

