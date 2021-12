Une plateforme pour favoriser l'emploi des jeunes

« 1jeune1solution.gouv.fr » est la nouvelle plateforme gouvernementale lancée le 19 novembre en collaboration avec Wizbii, société spécialisée dans l'emploi des jeunes. Après le plan Jeunes (6, 5 milliards d'euros), qui a déjà permis plus de 700 000 embauches en CDD et en CDI, c'est un nouveau coup de pouce en faveur des jeunes. L'objectif de cet outil est de mettre rapidement en relation de jeunes demandeurs d'emploi avec de potentiels employeurs. Plus de 20 000 offres (stages, alternance, services civiques, formations, CDD et CDI) sont répertoriées sur ce site. Il y a également la possibilité de s'inscrire à 200 rendez-vous (via Facebook Live) organisés avec des entreprises. L'objectif du ministère du Travail est de proposer rapidement 100 000 offres d'emploi.