Une plateforme logistique “carbone neutre” à Moissy-Cramayel

Après un peu moins d’un an de travaux, c’est une plateforme d’un genre nouveau qui est sortie de terre au sein du parc logistique Prologis Moissy 2 “Les Chevrons” (l’ancien site de Peugeot PSA). C’est tout simplement le premier entrepôt au monde à posséder une neutralité carbone qui s’apprête à entrer en service. Cette spécificité concerne à la fois sa phase de construction et son exploitation pour les 50 prochaines années.

Construit sur une friche industrielle et s’inscrivant dans le cadre de la démarche “Zéro artificialisation nette”, ce bâtiment XXL (100 000 m2) a fait l’objet d’une reconversion complète dans une approche d’innovation et de développement durable inédite : préservation de la biodiversité, équipements en vue d’assurer le bien-être des salariés et digitalisation. Grâce à la mise en place de technologies innovantes, cette plateforme va répondre pleinement aux enjeux majeurs de décarbonation et de sobriété foncière de la chaîne logistique. Elle est destinée au stockage et à la livraison de produits non alimentaires dans les magasins Monoprix et pour leurs activités d’e-commerce. Autre grande nouveauté, ce bâtiment logistique est également le premier au monde à être certifié par l’International living futur institute (ILFI) à travers quatre certifications : Breeam niveau Outstanding (amélioration globale de la performance du projet), Well niveau Silver, Biodivercity niveau Performant (efforts réalisés pour rapprocher les hommes et la nature) et Zero Carbone Certification. Ainsi, 80 % de l’empreinte carbone du site sur un cycle de vie de 50 ans sera évitée ou réduite. Les 20 % restants feront l’objet de compensations à travers des projets de reforestation ou de précarité énergétique.

D’autres innovations durables ont accompagné ce projet : utilisation d’énergie verte à 100 %, déploiement d’une centrale solaire en auto-consommation, mise en place d’un stockage d’énergie d’une saison à l’autre, infiltration totale des eaux pluviales, recyclage des matériaux béton issus de la déconstruction de l’ancienne installation, emploi de matériaux biosourcés (le bois notamment) et mise en œuvre d’équipements à faible consommation (éclairage LED notamment).