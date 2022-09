Une plateforme des métiers de l’autonomie voit le jour

La plateforme des métiers de l’autonomie (PDMA) se présente sous la forme d’un service téléphonique. Elle a été officiellement lancée le 22 septembre à l’occasion de la Journée interdépartementale des dirigeants et professionnels du secteur des services à la personne. L’objectif est de promouvoir un secteur d’activité qui souffre d’un déficit d’attractivité.

Avec le vieillissement de la population, les besoins sont pourtant de plus en plus importants. Dès lors, les métiers de l’autonomie jouent un rôle essentiel auprès des personnes âgées ou en situation de handicap, contribuant à leur maintien à domicile le plus longtemps possible.

En Seine-et-Marne et en Essonne, ce secteur représente environ 10 000 emplois à domicile et en établissement. Ce nouveau service constitue donc un guichet d’entrée unique pour repérer des publics susceptibles de s’orienter vers ces métiers. La PDMA est accessible via un numéro de téléphone (01 82 33 03 20, tarif d’un appel local) et une adresse e-mail (pdma77-91@mdef-grandparissud.fr).

Susciter des vocations

Concrètement, les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion peuvent s’entretenir directement avec des conseillers pour obtenir des informations, consolider et valider leur projet professionnel, être orientées vers des organismes de formation ou encore être mises en relation avec des employeurs du secteur du grand âge et du handicap. Le but est de susciter des vocations et de répondre ainsi aux besoins des structures existantes sur les deux territoires seine-et-marnais et essonniens.

Ce projet fait partie des 20 lauréats nationaux de l’appel à projets lancé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le ministère des Solidarités et de la Santé. Il représente un investissement d’1, 5 millions d’euros et est financé par la CNSA, des Fonds européens, l’Etat, les Départements de la Seine-et-Marne et de l’Essonne, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud (GPS), la Maison de l’emploi et de la formation de Grand Paris Sud et l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France.