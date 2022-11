Une plateforme de messagerie ouvre à Compans

Colis Privé,spécialiste de la livraison de colis aux particuliers et “du dernier kilomètre”, arrive à Compans dans le cadre d’un bail long terme de 12 ans. Cette entreprise livre entre 24 heures et 48 heures les colis des e-commerçants. Elle investit un centre de tri et de distribution, qui s’organise autour d’une halle de messagerie de14 200 m2 double-face distribuée par 89 quais. Un plot bureaux d’environ 1 000 m2 vient compléter l’ensemble de ce bâtiment d’une surface totale de 15 300 m2.

Développé par Virtuo pour le compte d’Argan, ce nouveau projet se veut exemplaire sur le plan environnemental et vise les certifications BREEAM “Excellent“ et le niveau “Base“ du label Biodivercity. Centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation, places deparking non imperméabilisées pour limiter l’artificialisation des sols et présence d’un rucher : des efforts conséquents ont été faits pour “verdir“ au mieux cette construction.

Au cœur d’un pôle logistique francilien majeur

Par ailleurs, le nouveau site de Compans vient s’intégrer à un maillage constitué de quatre hubs nationauxdesservant un réseau de 110agences régionales. Implanté au sein de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et près de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, il vient s’insérer au cœur d’un pôle logistique francilien majeur.

Avec cette arrivée, Argan confirme sa capacité à investir sur l’ensemble de l’éventail de l’immobilier logistique, des plateformes XXL jusqu’aux quais de messagerie, le tout situé à l’intérieur des agglomérations. Détentrice d’un patrimoine s’élevant à 3, 3 millions demètres carrés avec notamment une centaine d’entrepôts en France, cette société foncière de développement et de location d’entrepôts premium est valorisée à hauteur de 4 milliards d’euros.