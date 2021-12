Une plateforme carbone neutre inaugurée à Moissy-Cramayel

Inaugurée le 14 octobre, notamment par Alain Griset, le ministre délégué aux PME, cette nouvelle plateforme de 100 000 m2 sera exploitée par Monoprix pour une durée minimale de 12 ans. Elle sera également équipée de la technologie robotique développée par l’entreprise française Exotec.

Situé sur le territoire de Grand Paris Sud, ce projet de grande envergure illustre la capacité de Prologis, leader mondial en immobilier logistique, à proposer une offre unique de bâtiments XXL ultra-modernes, afin de répondre aux attentes de ses clients. Il confirme également le pouvoir de Prologis à réhabiliter des friches industrielles et à inscrire ses développements dans une logique de durabilité.

Cette plateforme permettra au distributeur de stocker les produits destinés à l’approvisionnement de ses magasins et à la livraison des commandes passées sur son site internet. Ce sont ainsi près de 45 millions de colis par an qui transiteront dans l’entrepôt.

Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone intégrale, une première mondiale, Prologis a agi sur toutes les étapes du cycle de vie du bâtiment, de sa construction à son exploitation. Sur une période de 50 ans, ce sont 150 000 tonnes de CO2 qui seront neutralisées, soit l’équivalent de la production annuelle de CO2 d’une ville française de 16 000 habitants. 40 000 tonnes de CO2 ont été économisées à la construction et 110 000 tonnes le seront sur la durée via l’optimisation et la réduction de la consommation d’énergie, ainsi que l’utilisation d’énergies décarbonées et de matériaux bio sourcés.