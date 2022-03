Une pizzeria Del Arte ouvre à Saint-Mard

Ce nouveau restaurant de la chaîne Del Arte a ouvert, il y a quelques semaines sous forme de franchise, à Saint-Mard. Situé dans une zone commerciale en plein développement (une trentaine de commerces), cet établissement se trouve à proximité de la Nationale 2 et de Dammartin-en-Goële. Il dispose de 130 places assises en salle et d’une terrasse et son équipe, dirigée par Stéphanie Verdouck, compte 15 salariés. Le digital est également mis à l’honneur (Click & Collect et livraisons avec Uber Eats). La chaîne italienne, dont le réseau en franchise fête cette année son 20e anniversaire, poursuit ainsi son implantation en France. Après 10 ouvertures en 2021, 10 nouveaux établissements sont annoncés pour cette année.