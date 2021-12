Une pièce de théâtre qui revisite Dostoïevski

Après Proust et Levi-Strauss, Charlie relève le défi de nous faire parcourir en une heure chrono toute la vie et l’œuvre de Dostoïevski. Totalement décomplexé, moustache au vent et chemise hawaïenne, tennis et bagouses, il s’attaque vaillamment au monument de la littérature russe. Ça va vite, ça prend des raccourcis, c’est désarmant de naïveté et d’intelligence intuitive. Ici, l’histoire de la littérature télescope joyeusement la métaphysique et les accidents de la vie. Il faut le voir raconter Crime et Châtiment à la façon de Columbo ou jouer l’intrigue des Frères Karamazov avec quatre bouchons de liège en guise de marionnettes. Charlie n’a pas son pareil pour enchaîner les pitreries, mais c’est aussi un conteur et un tragédien hors pair.