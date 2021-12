Une pièce à déguster avec modération !

Conteur fantasque à la verve grisante, baroudeur des terroirs, sensible et spontané, Sébastien Barrier nous initie aux vins naturels et nous raconte sa rencontre avec les vignerons du Val-de-Loire qui les lui ont fait découvrir. Entre dégustation commentée, histoires à n’en plus finir, chansons et airs de guitare, il dresse le portrait de ces hommes et femmes exigeants, amoureux de leur terroir, qui sont devenus ses amis. Installés comme au bistrot, on boit les paroles du comédien avec délice. Il nous entraîne avec passion dans un vertigineux marathon oral, saturé de tendresse et de drôlerie… Avec son côté chien fou et sa tchatche enivrante, Sébastien Barrier tisse aussi une belle ode à l’amitié et aux bonnes choses de la vie.