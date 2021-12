Une passerelle relie Carré Sénart à Lieusaint-Moissy

Très attendue, cette passerelle qui enjambe l'A5 permet de relier facilement et directement le centre commercial Carré Sénart, au niveau de l'éolienne, à la gare RER D de Lieusaint-Moissy. Une nouvelle liaison douce qui dessert aussi les parcs d'activités du Levant et Université-Gare, ainsi que le campus universitaire.

Le coût de cette opération n'est pas négligeable. Estimée à environ 4 millions d'euros hors taxes, elle a bénéficié d'un cofinancement régional, à hauteur de 70 %, au titre de la politique en faveur des déplacements à vélo en Île-de-France.

Pour Aude Debreil, directrice générale de l'EPA Sénart, maître d'ouvrage de la passerelle, « L'EPA Sénart se félicite de l'avancée des travaux de cet ouvrage d'art avec la pose nocturne du tablier. L'aménagement de cette nouvelle liaison va offrir un avantage certain aux salariés, étudiants et usagers de ce secteur, en leur proposant un chemin sécurisé et direct. En pilotant ces travaux, nous avons pu évaluer le haut niveau de technicité qu'imposaient la conception et l'installation de ce type d'ouvrage dont la vocation est de simplifier le quotidien des Sénartais, tout en préservant l'écologie des lieux. »

La pose du tablier de la passerelle a été particulièrement spectaculaire. Il a fallu deux nuits entières pour pousser centimètre par centimètre au-dessus des voies la passerelle, assemblée au préalable sur le bord de l'autoroute, requérant une fermeture nocturne de l'A5 entre le 7 et le 11 août, pour tous les préparatifs.

Finitions jusqu'au 23 novembre

Depuis, les automobilistes roulent sous une passerelle blanche, de 4 m de large pour 100 m de long. L'ouvrage comporte deux travées d'environ 50 m constituées par une structure métallique composée de deux poutres prenant appui sur une pile en béton implantée sur le terre-plein central de l'autoroute.

Cette performance technique a été

réalisée par les salariés de Berthold, l'entreprise de la Meuse où a été construit l'ouvrage, de Colas et d'Egis, le maître d'œuvre, ainsi que des représentants d'EPA Sénart.

Les finitions de l'ouvrage se feront jusqu'au 23 novembre, jour des essais qui détermineront la date d'ouverture de la passerelle au public.