Une passerelle bientôt sur le pont de Valvins

Gare aux travaux ! Le chantier de la passerelle du pont de Valvins va concerner la RD210 qui traverse les communes de Samoreau, Vulaines-sur-Seine et de Samois-sur-Seine. Jusqu'à la fin du mois d'août, le pont va être fermé et la circulation va s'en trouver fortement impactée. Il sera, en effet, interdit de circuler de Samoreau vers Fontainebleau. Des déviations vont être mises en place avec la possibilité de franchir la Seine au pont de Champagne-sur-Seine et en aval au pont de Fontaine-le-Port. D'autre part, la circulation sera maintenue dans le sens Fontainebleau-Samoreau, mais interdite aux convois exceptionnels. Enfin, la circulation sera occasionnellement fermée de nuit, sur toute son étendue et dans les deux sens.

Une fois construite, cette passerelle va permettre le franchissement de la Seine par les usagers (cyclistes et piétons) en toute sécurité. Elle s'étendra sur 157 m et 3 m de large et sera équipée d'un muret et d'un garde-corps de 1, 20 m de haut.

Ces travaux sont liés à la politique cyclable du Département. Le tracé de l'EuroVélo3, appelée également “Transibérique” (qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne), va pouvoir être ainsi poursuivi. Traverser l'Europe à vélo en passant par la Seine-et-Marne sera donc bientôt possible ! Pour l'agglomération du Pays de Fontainebleau, ce chantier doit également dynamiser le port de Valvins et favoriser le tourisme vert.

Le coût de cette opération s'élève à 1,2 millions d'euros. Elle est financée à 60 % par la Région Île-de-France et à 40 % par le Département de Seine-et-Marne.