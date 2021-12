Pass sanitaire : une offre de dépistage rapide proposée en gare de Marne-la-Vallée-Chessy

Suite à l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les transports, l'entreprise Loxamed a souhaité sécuriser encore davantage les populations durant la période estivale et faciliter la mise en application du pass sanitaire. Depuis le 9 août, ses Box mobiles de diagnostic et de dépistage sont déployées sur les parvis de certaines gares française, dont Paris Montparnasse 1 et 2 et Marne-la-Vallée-Chessy. Par ce dispositif, la société permet aux passagers ne répondant pas aux critères du pass sanitaire avant leur voyage de se faire dépister directement depuis leur gare de départ. Gratuits, ces tests ne nécessitent pas de prendre rendez-vous. Ils sont réalisés par des professionnels de santé expérimentés.

Créée pour contribuer à l'effort national afin d'endiguer la pandémie du Covid-19 et accompagner les autorités publiques et privées face à la crise sanitaire actuelle, la société Loxamed a notamment conclu des partenariats avec des laboratoires biologiques pour proposer cette solution clé en main.