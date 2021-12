Une œuvre originale du Louvre à Melun

C’est l’occasion unique de découvrir une œuvre originale du Louvre présentée gratuitement par un conservateur du musée. Cette opération exceptionnelle, hors des murs du musée, s’inscrit dans le cadre du partenariat mis en place avec la ville de Melun depuis 2019.

Son objectif est de favoriser l’accès de chacun à l’art et à la culture en proposant des moments de convivialité aux Melunais autour de nombreuses actions culturelles afin qu’ils s’approprient la formidable collection du Louvre. A cette occasion, Xavier Salmon, conservateur général et directeur du département des arts graphiques du Louvre, animera une conférence et mettra à l’honneur la ménagerie royale de Versailles.

Il plongera ainsi les visiteurs dans l’univers de Pieter Boel. Un atelier intitulé “Dessine-moi une autruche”, à destination des enfants à partir de six ans, se déroulera en parallèle de la conférence. Pour prolonger cette thématique des animaux, retrouvez également l’équipe de la Micro-Folie Melun Val de Seine et son musée numérique pour une médiation tout public dans le petit auditorium de la médiathèque (2e étage) à partir de 16 h 30.