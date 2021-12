Une nuit pour découvrir les musées

Cette année encore, les musées de France et d'Europe ouvrent leurs portes pour le plus grand bonheur des amateurs d'art le samedi 20 mai. L'occasion pour les visiteurs de découvrir ces lieux sous d'autres facettes et de profiter des différentes animations proposées lors cette manifestation : projections, spectacles, concerts, etc. Le succès populaire de cet événement témoigne de l'attachement des Français à la culture.

© Conseil départemental 77 - Concert au musée départemental de la préhistoire d'Île-de-France à Nemours.