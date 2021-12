Une Nuit des musées riche en Seine-et-Marne

Joyeux défilé au musée de la Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin

De 19 à 22h30, visite libre des collections permanentes et des expositions temporaires et braderie de livres

À 19h: Présentation des projets des élèves des collèges de Faremoutiers, La Ferté-sous-Jouarre et Rebais réalisés avec l'aide de Stéphane Vigny, artiste en résidence dans le nord Seine-et-Marne. Dans une démarche participative, les travaux aboutis des élèves seront intégrés dans l'exposition

« Le corps de la mémoire » qui sera présentée au musée du 16 septembre au 23 décembre.

A 20h: spectacle « Happy Manif (Un perroquet sur mon épaule) »

En partenariat avec Act'art, devenez acteur d'un joyeux défilé, un jeu de rôle grandeur nature et expérimentez sur le qui-vive un mode d'emploi d'un nouveau genre pour arpenter votre environnement. Découvrir l'Auberge de l'Œuf dur et de l'Amour et plonger dans les Années folles. Batifoler dans le jardin du musée de la Seine-et-Marne et s'improviser botaniste. Se prendre pour l'écrivain Mac Orlan et discourir avec votre perroquet imaginaire. Car oui, en plus d'un casque sur la tête, vous vous baladerez pendant une heure avec un perroquet virtuel sur votre épaule gauche ou droite :

vous avez le choix. Est-ce bien sérieux tout cela ? Bien sûr que non !

À partir de de 8 ans

Durée : 1h30 - Sur réservation – Limité à 100 personnes - Rendez-vous au musée - L'intégralité de la performance se déroulera en extérieur (les participants pourront déposer leurs effets à l'intérieur du musée).

Renseignements et réservation sur www.scenes-rurales77.com ou au 01 64 83 03 30.

De 19 à 22 h 30 au musée de la Seine-et-Marne, 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre, à Saint-Cyr-sur-Morin.

Tél. : 01 60 24 46 00.

www.musee-seine-et-marne.fr

Visites commentées et balade nocturne en forêt au musée des peintres de Barbizon

L'ouverture de la Nuit des musées aura lieu devant l'auberge Ganne avec les sonneurs du Rallye Tempête. Ensuite, ils animeront la Grande Rue de Barbizon jusqu'à minuit.

De 20 à 21h30 : « La classe, l'œuvre ! »

Les élèves de la classe pour allophones arrivants du collège Les Capucins à Melun présentent les gravures de Jean-François Millet exposées dans les salles du musée. Les élèves assurent avec le soutien d'une conférencière les visites commentées des salles historiques de l'auberge Ganne. Les travaux artistiques (aquarelles et gravures) réalisés pendant l'année scolaire sont exposés.

De 21h30 à minuit : visites commentées

Les conférencières proposent une découverte de l'auberge Ganne et de la collection de tableaux d'artistes du XIXe siècle qui ont fait du modeste hameau de Barbizon le village des peintres.

De 21h à minuit : rencontre avec l'Office national des forêts

Un agent de l'Office national des forêts (ONF) présente les spécificités de la forêt de Fontainebleau, la richesse de la flore et de la faune. Il explique également la diversité des actions menées par l'ONF.

De 21h à minuit : promenade nocturne en forêt

Les comédiens de la Compagnie Chauffe-Brûle racontent au fil de la promenade au clair de lune des légendes sur la forêt de Fontainebleau. Les groupes sont encadrés par des accompagnateurs de randonnée nature.

Rendez-vous devant le Bobo Club, 1 Grande Rue. De 20 h minuit au musée des peintres de Barbizon, 92, Grand Rue à Barbizon.

Tél. : 01.60.66.22.27.

www.musee-peintres-barbizon.fr

Prenez part à une soirée littéraire au musée Stéphane Mallarmé de Vulaines-sur-Seine

De 20h à 23h, venez passer une soirée chaleureuse au musée! Vous serez accueillis par le poète en personne ainsi que par des élèves de seconde du lycée François Couperin de Fontainebleau.

De 20h30 à 21h30 : « La classe, l'œuvre ! »

Dans le cadre de l'opération « La classe, l'œuvre ! », les élèves de seconde 7 en histoire des arts du lycée François Couperin (Fontainebleau) deviennent médiateurs d'un soir et proposent un voyage poétique dans les collections du musée.

Tout public - Gratuit - Durée :

1 h - Sans réservation.

De 20h à 20h45 puis de 21h30 à 22h15 : Veillée littéraire « Un samedi chez Stéphane Mallarmé »

Le temps d'une soirée, soyez les invités du poète qui tenait les célèbres « mardis littéraires », au cours desquels il relatait à ses convives des « anecdotes exquises, spirituelles ou malicieuses ». Au programme : impromptu théâtral dans les pièces du musée, lecture de poèmes et d'extraits de correspondance, souvenirs de Valvins, promenade au jardin à la brune.

Avec Laurent Charpentier (comédien) et Mirabelle Rousseau (metteur en scène) de la compagnie Le T.O.C. Deux interventions dans la soirée : rendez-vous à 20h et 21h30. Tout public - Gratuit - Durée : environ 45 min - Sans réservation.

De 20h à 23 h au musée Stéphane Mallarmé, 4, promenade Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine. Tél. : 01 64 23 73 27. www.musee-mallarme.fr

Des visites historiques au musée aéronautique et spatial de Safran

L'établissement propose de découvrir ses pièces de collection de façon originale, sous la forme de visites animées par des personnages historiques en costume d'époque. Louis Seguin, Louis Blériot ou André Turcat seront ranimés le temps d'une nuit.

Et ce n'est pas tout ! Par équipes de cinq participants, les visiteurs pourront jouer à un escape game sur le thème de la conquête spatiale. Leur mission : résoudre des énigmes en moins d'une heure pour retrouver un objet secret convoité par un espion mal intentionné...

De 18h à minuit. Entrée libre et gratuite. Rond-point René Ravaud, Réau.

Tél. 01 60 59 41 66

Comédie-enquête au Musée de la Grande Guerre

Le musée ouvre gratuitement ses portes de 19h à 23h30. Par ailleurs le musée de la Grande Guerre présente une Comédie-enquête à partager en famille. « Le temps d'une nuit, l'Histoire reprend vie ! Partez à la rencontre des soldats de la Grande Guerre et de leurs secrets. Devenez les témoins d'une drôle d'histoire où il est question d'un soldat ayant perdu la mémoire. Mais... comment s'y retrouver si le personnage principal a tout oublié ? ».

Entrée libre, 19h à 23h30. Rue Lazare Ponticelli, Meaux.

Le Château de Champs-sur-Marne comme vous ne l'avez jamais vu

Tout de blanc vêtus, les visiteurs sont invités à plonger dans une atmosphère toute en légèreté avec la Compagnie XTNT qui investira les abords du site, proposant des expériences et prestations originales comme un match de basket « décoiffant ».

L'association La Paume de Terre, contribuant à ce projet, ne manquera pas de vous étonner par diverses interventions artistiques et autres surprises qu'elle réserve à chacun durant cette soirée. Parallèlement, le château ouvre ses portes jusqu'à minuit (dernier accès 23h15).

Accès libre de 19h à minuit, 31 rue de Paris, Champs-sur-Marne.

Le Musée de la Gendarmerie nationale sous le signe du patrimoine culturel européen

La 14e édition de la Nuit européenne des musées sera l'occasion de rencontrer des gendarmeries anciennes venues d'Europe spécialement pour l'occasion. Grâce au concours d'associations de reconstitution historique venues des Pays-Bas, de Belgique et de France, et en partenariat avec l'Association pour le patrimoine et les traditions de la gendarmerie (APTG), le musée proposera de remonter le temps à la rencontre de ces Gendarmeries anciennes avec leurs tenues et véhicules d'époque.

Les gendarmes étrangers seront présents sur le parvis dès le samedi après-midi et jusqu'au dimanche. Des visites théatralisées « on vous embarque » seront proposées par la compagnie Les Chateaux de Sable. Enfin, un parcours à énigmes permettra de relier le Musée d'art et d'histoire au Musée de la gendarmerie (questionnaire à retirer à l'office de tourisme à la place Saint-Jean de Melun).

De 18h à 23h, entrée gratuite le samedi soir. 1-3 rue Emile Leclerc, Melun.