Une nouvelle station de recharge sur l’aire de Plessis-Picard Ourdy

Outre la Seine-et-Marne depuis le 27 décembre, l’opérateur e-Vadea a déployé sept autres nouvelles stations de recharge au service des usagers de véhicules électriques en Bourgogne-Franche-Comté (A36, A31 et A6), en Auvergne-Rhône-Alpes (A40) et dans les Vosges (A31).

Ce projet, initié par les sociétés d’autoroutes APRR et AREA, a été également porté par les acteurs SPIE CityNetworks et Demeter via le Fonds de modernisation écologique des transports (FMET). Près de 90 % des aires de service sont désormais équipées.

Sept bornes en service

Celle de Plessis Picard Ourdy, sur l’A5, compte sept bornes et huit points de recharge avec des connecteurs CCS, T2 et CHAdeMO. Elle est également équipée de cinq à12 points de charge délivrant chacun jusqu’à 300 kW (300 km d’autonomie en 20 minutes), qui pourront être renforcés selon la demande.

Chacune des stations possède une signalisation lumineuse de l’usage des bornes, un bandeau LED sur l’auvent, ainsi qu’une signalétique ausol affichant les puissances. Modernes et ergonomiques, ces stations peuvent également accueillir des véhicules longs ou avec remorque, ainsi que des utilitaires.