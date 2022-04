Une nouvelle station de recharge sur l’aire d’Achères

Les autoroutes APRR ont inauguré une nouvelle station de recharge à très haute puissance (THP) construite par la société Fastned. Elle est opérationnelle sur l’aire d’Achères Ouest dans le sens Paris-Lyon de l’A6. APRR complète ainsi son maillage sur cet axe. Elle est équipée de deux bornes de recharge délivrant 300 kW chacune et permet de couvrir simultanément les besoins de quatre véhicules. Le tarif standard de recharge est fixé à 0, 59 euros TTC par kWh. A noter que chacune des stations Fastned possède un auvent qui protège les automobilistes des intempéries et qui est doté de panneaux photovoltaïques produisant une énergie autoconsommée par la station. Moderne et ergonomique, celle-ci participe à la mobilité décarbonée et peut également accueillir des véhicules longs ou avec remorque, ainsi que des utilitaires.