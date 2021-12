Une nouvelle station au GNV/Bio GNV à Marolles-sur-Seine

Grâce à ce nouvel équipement, les véhicules légers et les poids lourds peuvent désormais s'avitailler en GNV sous forme de gaz naturel comprimé (GNC), y compris dans sa version renouvelable (Bio GNC). Les trois pistes d'avitaillement et les deux distributeurs doubles de carburants écologiques sont équipés de trois pistolets NGV1 et d'un pistolet NGV2. Implantée sur la commune de Marolles-sur-Seine, à proximité de l'entrée de l'autoroute A5 et située au cœur d'une zone logistique, la station dispose déjà d'engagements de la part de transporteurs locaux. Par ailleurs, elle s'inscrit dans le cadre du déploiement de 40 stations GNV prévu d'ici 2024 par Endesa.

Gaz naturel utilisé comme carburant, le gaz naturel pour véhicules existe sous deux formes : comprimé (appelé GNC) ou liquide (appelé alors GNL). Sous sa forme comprimée, le GNV est délivré grâce au réseau de distribution géré par Gaz réseau distribution France (GRDF). Le Bio GNV, lui, est la version renouvelable du GNV. Ce gaz ‘'vert'' a les mêmes caractéristiques que le GNV, mais il est obtenu grâce à la méthanisation de déchets organiques. Avec le Bio GNV, on peut donc rouler durablement avec un carburant produit localement.

Les avantages du GNV et du Bio GNV sont nombreux. Ils concernent aussi bien la santé que l'environnement, le bruit et le coût. Le GNV/Bio GNV s'appuie, en effet, sur toute une filière au service de l'amélioration de la qualité de l'air des territoires. Cette filière rassemble des acteurs très divers qui travaillent ensemble pour construire la mobilité durable de demain : des collectivités locales, des transporteurs (personnes, logistique, collecte de déchets, véhicules légers) ou bien encore des entreprises gazières.

Ainsi, GRDF et Endesa développent un réseau de stations GNV/Bio GNV qui va prendre davantage d'ampleur sur le territoire francilien au cours des mois à venir. L'ouverture d'une nouvelle station-service en Seine-et-Marne, à Vaux-le-Pénil précisément, est ainsi attendue pour décembre prochain.