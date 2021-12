Une nouvelle salle au télécentre de Coulommiers

Sécurisée et climatisée, cette salle est adaptée pour les réunions, les séminaires ou les formations. Baptisée “Eureka“, elle possède une capacité de 30 personnes et dispose d’un grand espace modulable avec une entrée indépendante. Elle est également équipée d’un mobilier moderne, d’un écran géant tactile, d’un paperboard, d’internet THD, d’un coin détente et d’une petite cuisine. A l’occasion de son ouverture, le télécentre de Coulommiers fait bénéficier d’une offre de lancement à - 50%. Cette offre est valable jusqu’au 23 décembre.

Renseignements et réservation :elab@coulommierspaysdebrie.fr. Tél : 01 84 32 03 00 (réservation à effectuer huit jours avant la prestation).