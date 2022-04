Une nouvelle résidence seniors Domitys à Serris

Les résidences Domitys accueillent des seniors autonomes, souhaitant être indépendants, mais entourés. A Serris, les résidents bénéficient de nombreux espaces de convivialité, dont une piscine, une salle de sport ou encore un espace bien-être et esthétique. Ils sont également entourés d’une équipe attentive, dynamique, disponible de jour comme de nuit, 7j/7 composée d’une vingtaine de personnes. De nombreuses activités leurs sont proposés, notamment des cours de sport adaptés. Le restaurant, ouvert à tous les résidents, à leurs familles et amis, mais également aux personnes extérieures, propose chaque jour des menus variés avec des produits frais et de saison.