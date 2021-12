Une nouvelle résidence senior Loreden à Serris

C’est à deux pas du centre-ville de Serris, dans un quartier dynamique regroupant logements, commerces et pôle économique, que le groupe Pichet a choisi d’implanter sa nouvelle résidence seniors. Cette dernière propose une approche hybride de l’habitat dédié aux seniors conjuguant qualité de vie et préservation de l’autonomie.

Cette résidence comprend 96 logements collectifs en accession (du T1 au T3) avec balcon ou terrasse, aux prestations intérieures adaptées et sécurisantes : volets roulants électriques, terrasses et balcons sans ressaut, prises et interrupteurs à hauteur adaptée, éclairages commandés par détecteurs de présence, salles d’eau fonctionnelles avec sol antidérapant, bac de douche large, receveur de douche extra-plat.

Située dans un environnement calme, avec un parc paysagé aménagé, des espaces communs et un programme d’activités régulières, Loreden Serris est un véritable lieu d’échanges et de partage. Ces espaces et activités sont animés par un régisseur soucieux du bien-être des résidents.