Une nouvelle offre de prestations au service du développement territorial

Quelle est l'actualité de la CCI Seine-et-Marne en ce début d'année ?

Avec les élus de la Chambre, nous avions engagé il y a quelques mois une réflexion sur la révision politique de notre projet de mandature, portant principalement sur la recherche d'un autre modèle économique. Cela nous a conduits à revoir l'organisation de nos services, à structurer une offre de prestations marchandes et à mettre en place une démarche commerciale. Aujourd'hui, nous pouvons présenter officiellement le fruit de notre travail : notre nouveau catalogue de prestations.

« Notre nouvelle offre de prestations est à la fois le véhicule de nos activités auprès d'un plus grand nombre de clients, d'élus et de partenaires, et un outil au service des entreprises et des territoires, pour entreprendre, se former et réussir avec la CCI. »

Quelle est la nature de cette nouvelle offre de prestations ? Quelle est la nature de cette nouvelle offre de prestations ?

Il s'agit d'une offre globale, que nous mettons au service du développement de nos entreprises et de nos territoires. Nous proposons un ensemble de prestations aux formats divers, des stages collectifs aux parcours individualisés, venant compléter des accompagnements plus spécialisés à destination des entreprises et des territoires. Cette nouvelle offre payante rassemble, ainsi, des thématiques de formation répondant aux besoins des chefs d'entreprise et des élus territoriaux, s'appuyant sur nos expertises en matière d'appui au développement, entrepreneuriat, innovation, transition numérique, commerce international, règlementation, orientation, retour à l'emploi,… À cela, s'ajoutent des prestations de conseils (par exemple, en termes de financement), de la formation continue (stages éligibles au titre du Compte Personnel de Formation), de la formation initiale (avec notre organisme de formation UTEC), ou encore de la location d'espaces pour des événements et séminaires d'entreprises.

Comment la CCI Seine-et-Marne se positionne-t-elle au regard de la réforme de la formation professionnelle ?

La formation constitue un enjeu économique majeur : à la fois pour la croissance de nos entreprises et l'avenir professionnel de nos jeunes. Avec la mise en place de « la Loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel », elle prend aujourd'hui une dimension plus sociétale, en offrant à chacun les moyens de se former tout au long de la vie. La Chambre a toute légitimité à répondre à ce nouvel enjeu de la formation. Représentants, et acteurs majeurs du monde économique, nous sommes en prise directe avec l'entreprise, les branches professionnelles et les élus territoriaux. Nous connaissons les besoins de compétences adaptées à l'évolution des métiers et aux mutations de l'environnement. Nous savons y répondre par la création de formations innovantes et de proximité, servant la dynamique des entreprises et des territoires.

Quelles seront vos grandes lignes d'actions en 2020 ?

La raison d'être de notre Chambre territoriale est d'agir pour la pérennité et la compétitivité de nos TPE-PME, ainsi que pour l'attractivité de nos territoires. C'est donc pour servir cet objectif que nous continuerons de mobiliser nos ressources en 2020. De par nos différents champs de compétences et d'interventions, nous contribuons à la vie économique locale, nous encourageons l'entreprenariat, la création de richesses et d'emplois sur notre territoire, ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes. En outre, nous faisons du partenariat une ligne de force en matière d'action territoriale. Nous accompagnons ainsi les collectivités dans le cadre de notre coopération interconsulaire, Seine-et-Marne ACC'tive, avec la Chambre d'Agriculture et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Ce sont donc notre savoir-faire et les valeurs qui animent nos actions, qui portent cette nouvelle offre de prestations que nous voulons aujourd'hui promouvoir auprès du plus grand nombre de clients et de partenaires.