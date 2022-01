Une nouvelle offre de bus sur le réseau Sénart

Les lignes 2, 3 et 4 offrent désormais une meilleure connexion avec le Tzen1. A Moissy-Cramayel et à Lieusaint, le réseau de bus évolue également pour une meilleure desserte des quartiers de l’est de Lieusaint et pour offrir une meilleure connexion avec la gare. D’autre part, les lignes 34, 35, 36 et 37 ont aussi évolué. Quant aux lignes 21, 27 et 52, elles fusionnent pour une meilleure desserte. Enfin, à Combs-la-Ville, les lignes 11, 12 et 13 sont désormais connectées à la gare de Combs-la-Ville-Quincy avec des correspondances bus/train améliorées dans cette gare.