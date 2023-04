Une nouvelle maison médicale à La Ferté-sous-Jouarre

Cette nouvelle maison médicale est composée d’un bâtiment de 1 100 m2 de deux étages qui abrite une dizaine de bureaux (et leurs salles d'attente) à destination de médecins généralistes et de spécialistes, ainsi qu'un laboratoire d'analyses médicales de 300 m2. D’autres locaux sont également dédiés aux professions paramédicales, ainsi qu’à des internes et des stagiaires.

Un investissement de près de 3 millions d’euros

L’investissement total de cette nouvelle structure de soins s’élève à près de3 millions d’euros. Outre l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France et l’Etat, le Département de Seine-et-Marne a contribué à son financement à hauteur de 850 000 euros dans le cadre d’un contrat intercommunal de développement (CID) souscrit avec la municipalité de La Ferté-sous-Jouarre. De son côté, la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie a apporté près de 1, 5 millions d’euros.

L’objectif est du conseil département est de soutenir les collectivités locales, afin d’accélérer la reconquête médicale et faire de la Seine-et-Marne une terre attractive pour les professionnels de santé. « Grâce aux nombreux cabinets médicaux et paramédicaux qu’elle comporte, cette maison médicale répond au besoin fort et légitime d’accéder à une médecine de ville dequalité et de proximité », déclare Jean-François Parigi, le président (LR) du Département.