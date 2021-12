Une nouvelle maison de santé à Nangis

Cette nouvellemaison médicale, inaugurée le 27 novembre et située sur le territoire de la Communauté de communes Brie Nangissienne, accueillera six médecins généralistes, un médecin interne, un orthophoniste et deux cabinets infirmiers.Le Départementde Seine-et-Marne a contribué à sa construction dans le cadre d'un contrat intercommunal de développement (CID) avec une enveloppe de 250 000 euros. La maison de santéa également bénéficié des subventions de l'État, de la région Île-de-France et de l’Agence régionale de santé (ARS). Située à 300 mètres de la gare de Nangis, elle est dotée d’un parking réservé aux patients.