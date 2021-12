France Services inaugurée à Bray-sur-Seine

Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne : les agents France services accueillent et conseillent sur l’un des 25 sites ouverts dans le département. Le dernier en date se trouve à Bray-sur-Seine, au sein de la Maison des associations. Il a été inauguré le 4 octobre par la sous-préfète Laura Reynaud en présence d’Alain Carrasco, maire de la commune, de Roger Denormandie, président de la Communauté de communes de la Bassée-Montois, ainsi que d’Olivier Lavenka et de Sandrine Sosinski, élus locaux et conseillers départementaux.

Ce guichet unique donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics (ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, Pôle emploi, Assurance retraite, Assurance maladie, Caf, MSA et la Poste). Les conseillers France Service peuvent également accompagner les visiteurs dans l’utilisation des outils informatiques et numériques en libre-service.