Une nouvelle flotte de véhicules pour le service PAM 77

Avec cette nouvelle flotte, l’ambition du Département est de contribuer à offrir un meilleur confort pour les 2 500 personnes en situation de handicap tout en réduisant son empreinte carbone sur le territoire. Le conseil départemental de Seine-et-Marne souhaite, en effet, opérer une large transition énergétique du parc de véhicules du service PAM 77. Plus respectueux de l'environnement, ces nouveaux véhicules rejettent moins de CO2. Ils garantissent également une autorisation de circulation dans les zones à faibles émissions (ZFE) correspondant au Crit’Air 1 et sont en conformité avec la norme Euro 6. Cette nouvelle flotte compte 69 nouveaux véhicules et est composée de trois modèles : 11 véhicules fonctionnant au biogaz, cinq véhicules hybrides (électrique) et 53 véhicules aménagés et modulables. PAM 77 est subventionné chaque année à hauteur de sept millions d’euros par le Département, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France.