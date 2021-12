Une nouvelle équipe à la CCI 77

Lionel Beffre, préfet de Seine-et-Marne, a installé, dernièrement à Serris, la nouvelle assemblée des élus de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Seine-et-Marne. Ces 54 nouveaux membres ont été élus pour cinq ans, à l’issue des élections consulaires. Ils sont tous cadres dirigeants et chefs d’entreprise bénévoles et représentent plus de 71 000 établissements du commerce, de l’industrie et des services implantés en Seine-et-Marne. Cette assemblée est placée sous le signe du renouvellement (27 premiers mandats) et de la parité hommes/femmes. Ces nouveaux élus sont tous issus de la liste portée par Jean-Charles Herrenschmidt nouveau président de la CCI. Le successeur de Jean-Robert Jacquemard a également dessiné les futures orientations stratégiques en annonçant la mise en place prochaine de trois commissions d’études thématiques : “Missions et Entreprises“, “Missions et Territoires“ et “Missions et Prospectives“.

Le nouveau bureau : Jean-Charles Herrenschmidt (président), Dominique Mocquax (vice-président Services), Sylvie Salinié (vice-présidente Industrie), Cécile de Saint-Michel (trésorière), Fabrice Laborde (trésorier adjoint), Valérie Muller (secrétaire) et Delphine Mairiaux (secrétaire adjointe).