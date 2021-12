Une nouvelle centrale géothermique à Champs-sur-Marne et Noisiel

Bonne nouvelle pour 10 000 foyers de Champs-sur-Marne et de Noisiel. Ils vont voir leur facture de chauffage baisser d'ici la fin de l'année. Des économies d'énergie rendues possibles grâce à la future centrale géothermique, dont le chantier est situé actuellement sur les deux communes. La TVA est, en effet, plus faible sur la chaleur géothermale (5,5 %) que sur le gaz naturel (20 %).

Projet à faible impact environnemental, cette installation ira chercher la chaleur sous terre, à 1 900 m de profondeur, et sera alimentée par une eau à 70°, forte d'un débit de 350 m3/h. Avec ce système, plus besoin donc de consommer du pétrole ou d'autres énergies pour produire de la chaleur. L'installation permettra d'éviter, chaque année, l'émission de 25 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 17 000 véhicules. Les usagers bénéficieront ainsi d'une chaleur alimentée à 82 % par une énergie renouvelable.

Comme l'ont déjà été auparavant ceux de Chelles, Torcy et Lognes, plusieurs quartiers de Champs et de Noisiel seront raccordés à cette centrale via un réseau de chaleur long de 19 km :

Nesles, Bois de Grâce, logements collectifs en centre-ville, cité Descartes, Pablo Picasso, Deux Parc, Luzard, Front populaire, Pièce aux Chats-Remise aux fraises, Ferme du Buisson et le secteur de l'ancien siège de Nestlé. Le futur centre aquatique de Champs-sur-Marne (11 350 m2 au total avec notamment deux bassins de 25 m et 50 m), dont l'ouverture est prévue en 2022, au sein de la cité Descartes, bénéficiera également de cette chaleur naturelle.

Porté par la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et son délégataire de service public GéoMarne (filiale locale du Groupe Engie), ce projet représente un investissement de 40 millions d'euros et a bénéficié d'un financement participatif (collecte d'un million d'euros au total).