Une nouvelle application mobile à Melun

Un feu tricolore défaillant, un nid de poule dangereux, un abris-bus dégradé ou un dépôt sauvage ? Grâce à la nouvelle application “Melun à portée de main !“ et sa fonctionnalité “Signaler un problème“, les habitants de Melun peuvent faire remonter des anomalies constatées dans la commune. Le signalement est notifié en temps réel au service concerné et sa prise en charge est indiquée par différents statuts (“traité“, “en cours“ ou “en attente“). Il est également possible de joindre une photo à la description.

L’application fait aussi régulièrement le point sur l’actualité de la commune (articles, agenda, horaires de la piscine ou du cinéma, menus des cantines scolaires, collectes des encombrants, offres d’emplois, météo…). Personnalisable, elle est disponible sur Google Play et sur l’App Store.

Renseignements : www.ville-melun.fr