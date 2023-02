Une nouvelle agence d’intérim Aquila RH ouvre à Meaux

Le territoire de Meaux enregistre un taux de chômage de14, 9 % et compte plus de 1 500 entreprises en activité selon l’Institut national de statistique et des études économiques (Insee). C’est pour répondre aux besoins de ce bassin d’emploi qu’Aquila RH y a ouvert une agence d’intérim.

Murielle Gbaguidi, sa directrice, possède une expérience de plus de 20 ans dans le conseil en communication, développant notamment des compétences en négociation, relation client, gestion et management. « Je souhaitais conserver une activité professionnelle dans le domaine du service aux entreprises et me recentrer sur l’humain. C’est pourquoi je me suis naturellement dirigée vers le recrutement, secteur dans lequel mes compétences étaient également facilement transférables », explique-t-elle.

Plus d’une vingtaine d’offres à pourvoir

Murielle Gbaguidi a donc choisi la franchise Aquila RH pour créer son entreprise, système lui permettant de bénéficier d’un concept clé en main et de l’accompagnement d’un réseau expérimenté.

Après quelques mois d’activité, plus d’une vingtaine d’offres d’emploi (CDI, CDD ou intérim) sont à pourvoir dans cette nouvelle agence de Meaux pour divers postes (magasiniers, plombiers, caristes, mécaniciens, manutentionnaires, carrossiers…).

Aquila RH : 36, rue Pascal, Meaux. Tél. : 01 83 38 98 65.