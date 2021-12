Une navette gratuite testée à Chessy

Afin de faciliter les liaisons et de permettre aux habitants de bénéficier des équipements existants, la municipalité de Chessy a décidé de tester durant six mois une navette gratuite baptisée le “Chessylien“. Répondant aux normes PMR (personnes à mobilité réduite), ce bus aura une capacité d'une douzaine de places.

Élaboré en concertation avec Île-de-France Mobilités (pour ne pas entrer en concurrence avec d'autres lignes), le parcours (12 arrêts) permettra aux habitants du bourg de rejoindre les commerces du centre urbain et aux habitants du centre urbain de rejoindre plus aisément les bords de Marne, la mairie ou le centre technique municipal par exemple. Mise en service le 1er septembre, cette navette circulera les lundis et mercredis (9 heures-17 h 15) et le samedi (9 heures-19 h 40) avec une fréquence moyenne d‘un passage par heure.

Renseignements : 01 60 32 40 40 ou carsviabus@gmail.com.