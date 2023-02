Une mortalité en hausse sur les routes

Parmi ces 59 victimes, on a dénombré notamment 10 motards et 12 piétons. Pis, depuis le début de cette année, sept personnes ont déjà perdu la vie dans divers accidents de la circulation en zone de gendarmerie. Ce sont quatre décès supplémentaires par rapport à 2022 durant la même période. Les autres chiffres (accidents, blessés graves, excès de vitesse, conduites sous stupéfiants, téléphone au volant…) sont également en hausse entre 2021 et 2022.

Ce relâchement des usagers de la route a obligé la préfecture de Seine-et-Marne à tirer la sonnette d’alarme et à réactiver les armes de la prévention et de la répression. Ainsi, depuis plusieurs jours, les unités de gendarmerie multiplient les contrôles routiers, à l’affût du moindre comportement dangereux au volant. Ces opérations n’ont qu’un seul but : sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route avec l’espoir d’inverser la courbe en 2023.

Vitesse et alcool dans le collimateur

Plusieurs axes réputés accidentogènes (RD 401 à l’entrée de Saint-Soupplets et RN330 notamment) ont fait l’objet d’une surveillance accrue au début de ce mois de février. Les tests d’alcoolémie et la recherche de stupéfiants se sont multipliés et une voiture banalisée a même circulé sur la D401 pour repérer les conduites imprudentes.

Selon la préfecture, les causes principales de cette hausse de la mortalité sur les routes sont la vitesse et l’alcool. D’où une réflexion menée actuellement sur la possibilité de durcir la grille des sanctions administratives. On évoque notamment une durée de suspension du permis de conduire plus longue pour les infractions les plus graves. Ce levier répressif est pourtant actionné depuis plusieurs années déjà. Le nombre de suspension administrative des permis de conduire a, en effet, connu une augmentation de 22 % depuis 2019.

Les usagers de la route sont prévenus : les contrôles routiers vont se poursuivre au cours des prochaines semaines dans tout le département. Seule solution pour enrayer cette hausse mortifère.

