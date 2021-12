Une maison interconsulaire construite à Provins en 2022

Les trois chambres consulaires de Seine-et-Marne (chambre d’agriculture de région Île-de-France, chambre des métiers et de l’artisanat et chambre de commerce et d’industrie) sont réunies sous la bannière de Seine-et-Marne Acc’tive. A ce titre, leurs représentants (Guillaume Lefort, Elisabeth Detry et Jean-Robert Jacquemard) ont profité du 59e congrès des maires et présidents d’ECPI (établissements publics de coopération intercommunales) de Seine-et-Marne pour nouer un partenariat avec la ville de Provins. Un protocole d’accord, visant à créer une maison interconsulaire en lieu et place d’un bâtiment municipal, a été ainsi signé avec Olivier Lavenka, le maire de Provins. Cette maison économique et des entreprises des chambres consulaires sera inaugurée d’ici la fin de l’année 2022. Le coût des travaux s’élèvera à un peu plus de 800 000 euros. Le Département apportera son soutien à ce projet.