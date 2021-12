Une Maison France Services inaugurée à Savigny-le-Temple

Ce dispositif, mis en place par l’Etat depuis bientôt deux ans, permet aux habitants de voir leurs relations avec les différents services publics simplifiées. Les usagers trouvent, en effet, un accès aux ministères dela Justice et de l’lntérieur, à Pôle emploi, à la Caisse d’allocationsfamiliales (CAF), aux finances publiques, à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),à la Mutualité sociale agricole (MSA), à la Caisse nationale d‘assurance vieillesse (CNAV) et à La Poste.

Sur place, des agents municipaux assurent l’orientation et la bonne information, tandis qu’un accès numérique complète le dispositif, afin de réduire la fracture numérique et faciliter les démarches en ligne. Cette nouvelle Maison France Services est située au sein de la Maison des Droits de l'Homme.

« Nous sommes très heureux d'avoir été retenus pour obtenir cette labellisation. Nous avons choisi de l'installer avec la Maison des Droits de l'Homme, dans un quartier où l'on essaie de remettre du service public pour les habitants. Les gens n'auront plus à courir partout pour leurs démarches. C'est un plus pour la ville et pour eux ! », a déclaré Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple.



© DR