Une maison du Citoyen et de l’Europe à Melun

Le 10 novembre, Laurence Boone, secrétaire d’Etat en charge del’Europe, s’est déplacée à Melun pour inaugurer la maison du Citoyenet de l’Europe. Cet espace entend renouer le lien et le dialogueavec les citoyens face à la crise de la démocratie représentative illustrée par le très fort taux d’abstention observé lors des élections municipales de 2020 (73, 48 % au premier tour et 77, 08 % au second). Ce sera aussi et surtout le lieu de rendez-vous pour leshabitants désireux de porter un projet d’initiative citoyenne et d’intérêt général en partenariat avec les comités de quartier.

Il est ainsi prévu d’y organiser des permanences avec un élu municipal, des formations (interventions de parlementaires, visites de l’Assemblée nationale et du Sénat), des cérémonies officielles (remise de la carte d’électeur aux jeunes âgés de 18 ans ou accueil des personnes naturalisées en collaboration avec la préfecture), des réunions des comités de quartier, deux conférences mensuellesgratuites et d’y ouvrir un café. Des ateliers seront également programmés avec la laïcité comme première thématique, tandis que des rencontres entre les écoles de la ville et l’association parisienne Expressions de France vont se dérouler au cours des prochaines semaines. Enfin, la création d’unpasseport citoyen est envisagée, afin de valoriser les engagements et les actions des jeunes.

Un budget participatif mis en oeuvre

« La dimension européenne est essentielle à ce projet tant la citoyenneté, aujourd’hui, doit être considérée à l’échelle de l’Union européenne. Un budget participatif (quatre millions d’euros sur six ans) doit être mis en œuvre pour de vraies actions », a déclaré Louis Vogel,maire (Agir-Horizons) de Melun et président de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine. La perspective des prochaines élections européennes, en juin 2024, n’est sans doute pas non plus étrangère à cette initiative.

Celle-ci fait le lien également avec la maison de l’Europe créée fin 2018 à Fontainebleau, mais qui n’a pas encore trouvé réellement sa place. Ce sera peut-être le cas avec la nouvelle structure de Melun. C’est l’ambition affichée par la municipalité.

Maison du Citoyen et de l’Europe : 25, rue du Château, Melun. Ouverture : du lundi au vendredi (9 heures-12h30 et 14h30-18 heures) et le samedi (10 heures-12 heures et 14 heures-17 heures). Tél. : 01 78 49 10 96.