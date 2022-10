Une Maison des Artisans ouvre ses portes à Lognes

Du stockage sur mesure. Implantée sur un ancien site industriel entièrement réhabilité, la Maison des Artisans de Lognes (8 000 m2 et 12 millions d’euros d’investissements) réunit, sous un même toit, une gamme complète de services : 800 espaces de stockage, 40 places de coworking, huit bureaux, 13 ateliers privatifs, six salles de réunion, logistique, administration, conseil, domiciliation et détente. Son but est de faciliter la vie des artisans, des commerçants et des entrepreneurs de la communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne. 35 % des box sont déjà occupés.

« Aujourd’hui, le modèle de l’immobilier commercial n’est absolument pas adapté aux artisans et aux TPE. 65 % d’entre eux travaillent chez eux avec un logement inadapté et un isolement très fort. Nous avons décidé de lever ces freins en proposant des surfaces de toutes tailles et sans engagement de durée, résume Alexis de L'Épine, cofondateur de Lockall en 2020.

20 nouveaux sites d’ici 2026

Concevoir des espaces spécialement pensés pour répondre aux besoins de flexibilité des artisans et des entrepreneurs, telle est donc la vocation de ce type de structure. Chaque site est entièrement sécurisé. Si l’abonnement mensuel est de 50 euros, seuls les services utilisés sont facturés. Il est possible, par exemple, d’occuper un espace de stockage au mois (entre 30 euros pour 0, 5 m2 et 440 euros pour 25 m2) pour entreposer son matériel tout en réservant une salle de réunion à la journée.

Parallèlement, une partie du site est accessible aux particuliers souhaitant louer des espaces de stockage tout en bénéficiant du système de sécurité développé par Lockall, une application numérique qui transforme votre smartphone en clé digitale, cryptée et sécurisée. La start-up parisienne, qui a levé 240 millions d’euros, vise l’ouverture de 20 autres sites en Île-de-France et la création de 100 emplois directs d’ici 2026.

« Ce projet va contribuer à répondre aux besoins de nos artisans et de nos petits entrepreneurs. Avec Lockall, nous avons trouvé un partenaire soucieux de développer l'attractivité et le dynamisme de notre territoire », conclut AndréYuste, maire (PS) de Lognes.

La Maison des Artisans : 8, rue des Campanules, Lognes. Tél. : 01 89 43 02 01. www.lockall.fr