Une journée de sensibilisation aux risques professionnels auprès des apprentis

Après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire, les journées annuelles de sensibilisation aux risques professionnels reprennent dans les CFA du BTP de Seine-et-Marne. Organisées par le Service interentreprises de prévention et de santé au travail du BTP de Seine-et-Marne (SIST BTP 77), ces journées visent à promouvoir la culture de prévention auprès des futurs professionnels du Bâtiment. Ce secteur est l’un des plus sinistrés en termes d’accidentologie avec 56 accidents du travail enregistrés pour 1 000 salariés (la moyenne tous secteurs confondus est d’environ 34 pour 1 000). Par ailleurs, le BTP concentre plus de 15 % des maladies professionnelles reconnues dans tous les secteurs. Face à ces risques, la meilleure parade reste la prévention. Au programme : six ateliers de 30 minutes et un débat théâtral illustré par la pièce “Consignes en béton“ jouée par la compagnie “Entrée de jeu“.

CFA de Nangis : 3 bis, avenue du Général de Gaulle, Nangis.