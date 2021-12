Une Jonquille contre le cancer

Des bouquets de jonquilles seront vendus au profit de l’institut dans les magasins Truffaut de Servon, Villeparisis, Saint-Fargeau-Ponthierry et Coutevroult. Et du 15 au 20 mars, le public pourra également pédaler dans ces mêmes magasins (sauf celui de Coutevroult) pour soutenir la recherche et faire grimper le « jonquillomètre » national (qui comptabilise la somme en euro récoltée au niveau national). Les magasins reverseront à l’Institut Curie un euro par kilomètre parcouru.

Enfin l’agence Swiss Life à Vert-Saint-Denis propose au public du 3 au 20 mars une vente d’objets solidaires. Pour une broche jonquille, vous pouvez faire un don minimum d’un euro; cinq euros pour un fanion de vélo; et comptez un minimum de 15 euros pour un brassard de smartphone adapté à la pratique sportive.

Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site jonquille.curie.fr.