Une jeune femme tuée sur la Nationale 3

Une jeune automobiliste de 19 a succombé à ses blessures après un violent accident de la route survenu le mardi 21 juin peu après 17 heures. La victime, qui circulait dans le sens Meaux-Paris à bord d’une Citroën C2, aurait voulu changer de file, alors qu’un autre véhicule, un Renault Kangoo, s’y trouvait déjà. Les deux véhicules sont entrés en collision et la jeune automobiliste a alors perdu le contrôle de sa voiture qui a fini sa course contre un arbre situé sur le bas-côté. Malgré l’intervention rapide des pompiers et les massages cardiaques prodigués, la victime n’a pu être ranimée.