Une indemnité

"Cette aide exceptionnelle validée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), avec l'accord des ministères de tutelle, sera modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI), et ce dans la limite maximale de 1250 euros nets d'impôts et de charges sociales", précisent les syndicats.

"Le paiement de cette somme, qui ne pourra excéder le montant des cotisations annuelles au RCI, sera uniquement conditionné au fait d'être en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019. Elle sera versée prochainement par le CPSTI, via les Urssaf, sans que les indépendants concernés n'aient la moindre démarche à accomplir. Cette aide sera cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par le gouvernement à l'intention des petites entreprises", poursuivent-ils, indiquant qu'ainsi, les travailleurs indépendants de l'artisanat et du commerce aujourd'hui en grande difficulté, bénéficieront d'une forme de revenu de substitution, et ce sans que les finances publiques soient mises à contribution".

Les trois syndicats demandent par ailleurs que les cotisations et contributions sociales (déjà reportées en mars et avril) puissent l'être également au mois de mai si la situation l'exige.