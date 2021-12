Une genèse collaborative

Les Seine-et-Marnais ayant participé à la genèse de cette marque ne s'y sont donc pas trompés en faisant ressortir l'importance des espaces, de la nature, et plus largement, de toutes les opportunités offertes par ce territoire à travers la notion de « champs des possibles ». Plusieurs outils ont été utilisés pour la coconstruction : une enquête en ligne, à laquelle plus de 4200 personnes ont participé, l'organisation de six attractiv'labs ainsi que de nombreuses réflexions menées avec les différents acteurs du territoire.

Cette marque est en effet le fruit d'un travail de plusieurs mois en concertation avec un très large panel d'acteurs seine-et-marnais, dont des élus, des chefs d'entreprises, des associations, des agriculteurs, des enseignants, des médecins, des jeunes. De ce projet est né un véritable réseau d'ambassadeurs, porteur de la marque, sur le territoire et au-delà. La marque en compte à ce jour près de 1300. Le rôle de ces porte-étendards ? « Voir grand pour la Seine-et-Marne en faisant connaître le département, en encourageant les actifs, les curieux, les urbains hésitant à changer de vie, les étudiants, les entreprises ou les voyageurs à venir goûter à la vie en grand en Seine-et-Marne. Ils pourront recruter de nouveaux ambassadeurs qui à leur tour seront les porteurs des valeurs et richesses du département, et feront eux même grandir ce réseau ».

Cette marque est aussi l'occasion de valoriser le potentiel touristique du département autour d'une marque forte et unique, de resserrer les liens entre les différents points d'intérêt du département pour mieux valoriser l'offre touristique seine-et-marnaise.