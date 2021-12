Une formation en économie touristique lancée en partenariat avec Disneyland Paris

L'académie de Créteil a lancé cette année à destination de ses élèves une formation professionnelle menant au CAP Cuisine et au CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, dans le cadre de l'accord passé entre le Campus des métiers et des qualifications Économie touristique de Paris Val-d'Europe et Disneyland Paris.

@ DR