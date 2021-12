Une foncière créée par le Groupe Duval et le Crédit Agricole Brie Picardie

D'où la signature d'un partenariat cet été par le directeur général de la banque, Guillaume Rousseau, et Eric Duval, le président-fondateur du groupe Duval, visant à « investir dans des actifs générant une rentabilité importante à terme, à la fois pour les deux groupes et pour les territoires d'investissements ».

De fait, deux structures sont créées : la foncière Val Brie Picardie Investissement, qui portera les actifs immobiliers et sera présidée par Jérôme Walter, directeur financier au Crédit Agricole Brie Picardie ;

et Val Brie Picardie Gestion, SAS détenue à parité par les deux groupes, qui assurera la gestion de la foncière et sera présidée par Eric Duval.

Selon les deux groupes, les investissements de la Foncière consisteront en actifs immobiliers réels, et interviendront sur le territoire de la Caisse régionale de Brie Picardie (Seine-et-Marne, Oise et Somme). La foncière investit pour une durée de moyen et long termes, mais pourra également prendre des participations minoritaires dans des projets de promotion.

Un appui au développement des territoires

« L'investissement immobilier est un axe stratégique du Crédit Agricole Brie Picardie, composante à part entière de notre projet d'entreprise », indique Guillaume Rousseau. Il démontre le potentiel de notre territoire et surtout notre volonté d'accompagner très concrètement son développement ».

« Notre activité immobilière est fondée sur le temps long. Notre ambition est de contribuer aussi bien au développement économique qu'à l'embellissement des territoires dans lesquels nous investissons, comme ici, dans cette partie de l'Île-de-France dont le potentiel est enthousiasmant », ajoute Eric Duval.

Les partenaires précisent enfin que l'année 2019 constituera le premier exercice plein de Val Brie Picardie Investissement, avec la matérialisation d'investissements latents (dossiers en cours d'étude) et de nouveaux dossiers.