Une filière "solidaire" de production de visières lancée à Grand Paris Sud

La communauté d'agglomération et Genopole, le bioparc dédié à la biotechnologie et à la génétique ont mis en place cette filière pour produire et distribuer des visières de protection pour répondre aux besoins d'établissements de santé, de commerces et d'entreprises du territoire.

@wikipedia