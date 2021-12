Une exposition à La Ferté-sous-Jouarre

Dans cette exposition dialoguent sculptures et dessins. Les créatures hybrides, qu’elles s’érigent en silhouettes longilignes d’acier et de ciment-papier, ou qu’elles se révèlent sur le papier, ont en commun de mêler des éléments des différents mondes qui constituent notre planète (minéral, végétal, animal et humain). Des êtres sculptés se dressent comme des bourgeons fiers de naître ou gambadent en balançant leurs ailes de papillon. Des couples d’amoureux ondulent comme des algues sous la mer ou des herbes dans le vent. Des graines surdimensionnées en grès nous révèlent le merveilleux présent dans toutes les formes de la nature.

Les oeuvres présentées, holistiques et oniriques, renvoient le spectateur à l’unicité du vivant, aux liens profonds, mais souvent oubliés qui nous relient à la nature et interrogent sur les cycles du vivant auxquels nous sommes tous soumis, de leur croissance à la désagrégation.

A noter que des lectures de poésie auront lieu en présence de Bérengère d’Orsay le dimanche 14 novembre.

Centre d’art : boulevard Turenne, La Ferté-sous-Jouarre. Ouverture les samedis (14 heures – 18 heures) et dimanche (10 heures – 13 heures et 14 heures – 18 heures). Entrée libre. Renseignements : www.berengeredorsay.com.