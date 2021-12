Une embellie encourageante pour le tourisme seine-et-marnais

Après une année 2016 jugée catastrophique, durant laquelle la Seine-et-Marne avait tout de même « tiré son épingle du jeu », l'été 2017 marque un regain d'attractivité pour la destination France. SMT annonce un début de saison satisfaisant, notamment pour la clientèle internationale qui est en hausse sur les premiers mois de l'année.

Pour la région Île-de-France, c'est une véritable embellie qui est constatée par Franck Vernin. « Le retour de la clientèle internationale, notamment celle à fort pouvoir d'achat, comme les Japonais et les Américains », mais aussi les conditions météorologiques favorables du début de saison ont bénéficié au tourisme.

Début juillet, la présidente de la région Île-de-France annonçait la reprise de la fréquentation touristique, avec une hausse des arrivées, tant sur la clientèle résidente qu'étrangère, cette dernière étant particulièrement sensible aux questions sécuritaires. Le Comité régional du tourisme (CRT) a notamment formé des « volontaires du tourisme », dont la deuxième édition a été lancée du 4 juillet au 31 août sur les principaux sites touristiques d'Île-de-France. Fontainebleau, Provins ou encore Disneyland Paris ont pu bénéficier du dispositif.

Les touristes étrangers de retour

S'agissant des principaux chiffres, Disneyland Paris annonçait en avril une fréquentation des parcs à thèmes en hausse de 4,7 % (du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017), avec 6,7 millions de visites en 2017. La Vallée Village note une reprise « positive et soutenue par le retour des marchés historiques, que sont la Russie, le Japon et le Brésil ». Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires détaxé de la Vallée Village a augmenté de 12 % par rapport à 2016. C'est le troisième site touristique de loisirs le plus fréquenté autour de Paris après Dysneyland et le domaine de Versailles, avec 5,7 millions de visiteurs en 2016.

S'agissant des offices de tourisme et des syndicats d'initiative, SMT note une saison plutôt positive et en augmentation. Même chose s'agissant de l'hôtellerie indépendante et de chaîne et l'hôtellerie de plein air, le taux d'occupation étant en hausse de six points sur les six premiers mois de l'année (74 %), pour atteindre le niveau de 2015. La restauration affiche une saison mitigée, 60 % des restaurateurs interrogés estimant que leur fréquentation est stable ou en hausse.

Le Parc des félins a atteint un nouveau record pour ses 10 ans d'ouverture, avec une fréquentation du premier semestre 2017 en progression de 3 %. Les matinales ont connu un vif succès, tandis que « Terre de singes », ouvert depuis septembre, a déjà accueilli plus de 50 000 personnes. La destination des trois châteaux (Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, et Blandy-les-Tours) a accueilli près de 400 000 visiteurs au 1er semestre 2017, marquant une hausse de 11,8 %.

À noter enfin l'augmentation de 700 % pour le Musée de la Gendarmerie de Melun (ouvert en octobre 2015) et la performance du Musée de Provins et du Provinois, qui a connu 83,6 % d'augmentation. Si la fréquentation du Musée de la Grande Guerre à Meaux est en baisse (- 7,8 %) de janvier à juin, l'établissement réalise une belle remontée en juillet et en août (+ 18 %). Côté événement, « La rando des trois châteaux » a réuni 14 000 visiteurs (+33 %), tandis que la fréquentation du Printemps des jardiniers a augmenté de 29,4 %. La clientèle britannique sera à surveiller à l'avenir pour l'ensemble de la filière, le cours de la livre ayant baissé en raison du Brexit.