Une “école de la forêt“ bientôt à Veneux-les- Sablons

Ecole alternative hors contrat inspirée, les Petites Ruches accueillera, à partir de septembre, une classe multi-âges de 20 enfants âgés de cinq à onze ans. Implantée sur un terrain de 5 000 m2, à Veneux-les-Sablons, près de la forêt de Fontainebleau, cette association a été fondée par une vingtaine de parents. Leur volonté est de transmettre et d'enseigner via une méthode basée sur la pédagogiepar la nature tout en respectant le socle commun des prérequis du ministère de l'Education nationale. 20 % des enfants accueillis sont neuro-atypiques, c’est-à-dire qu’ils présentent des spécificités du développement neurologique plus ou moins importantes.

« Nous souhaitons mettre en place un véritable écosystème, afin d'enseigner aux enfants comment grandir avec la nature et développer une intelligence écologique. En leur inculquant ces connaissances, nous pouvons créer une génération d'individus soucieux de l'environnement et qui comprennent l'importance de protéger notre planète et le vivant », explique-t-on au sein de l’école.

Composante de la structure, le club nature est une porte ouverte aux enfants qui ne sont pas inscrits à l'école primaire. Ceux-ci peuvent bénéficier d’ateliers de sensibilisation, d'apprentissage et de découverte sur des sujets tels que la biodiversité, la protection animale ou le sport en nature. Quant à l’association, elle oeuvre au sein d'écoles ou de festivals pour informer sur la pédagogie mise en place.

Les élèves accueillis dans une yourte

L’école des Petites Ruches s’inspire des “forest schools“, modèles très en vogue en Scandinavie, en Allemagne et en Angleterre, qui voient les enfants passer la majorité du temps en extérieur, été comme hiver. Les apprentissages se font à leur rythme en fonction de leurs périodes sensibles et de leurs intérêts. Qu'il soit neuro-atypique ou non, chaque enfant bénéficiera d'un suivi personnalisé. Mais les bienfaits de l’enseignement en extérieur, notamment pour les enfants ayant des troubles de l'attention, ne sont plus à prouver.

Les frais de scolarité s’élèveront à 400 euros par mois et l’école emploiera (à mi-temps) une directrice et une professeure. Une éducatrice spécialisée et une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) complèteront l’équipe pédagogique.

Après le dépôt d’une déclaration préalable d’ouverture auprès du rectorat en avril, les concepteur des Petites Ruches recevront prochainement la visite de l’inspection de l’Éducation nationale. En attendant, la priorité est donnée à la collecte de fonds pour rendre vraiment viable ce projet. Une campagne participative en ligne a été ainsi lancée pour financer en partie l’achat d’une yourte de 80 m2 qui accueillera les élèves. Rendez-vous en septembre.

www.ecolelespetitesruches.fr