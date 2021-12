Une convention territoriale entre la Caf et le Département

Cette convention territoriale globale va constituer le socle de la relation de collaboration entre la Caisse d’allocations familiale (Caf 77) et le Département de Seine-et-Marne pour la période 2021-2024. Les deux institutions vont ainsi poursuivre leurs coopérations dans divers domaines (Petit enfance, Revenu de solidarité active et Maison départementale pour les personnes handicapées). De nouveaux chantiers vont être également initiés à travers cette convention : assurer aux parents d’enfants en situation de handicap des temps de répit, améliorer l’accès aux droits des publics, notamment grâce à l’inclusion numérique et favoriser l’insertion des jeunesvia des dispositifs de coordination et des financements d’actions en direction des plus fragiles.